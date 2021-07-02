Anlamlı tesadüf

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Kartal Tibet ile birçok filmini yönettiği Kemal Sunal için yarın aynı yerde düzenlenecek iki ayrı tören oldukça anlamlı olacak, Tibet'in yönettiği 47 filmden 28'inde Kemal Sunal rol aldı

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de vefat etti.

Kartal Tibet ise 2 temmuz 2021'de...

Kemal Sunal'ın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'nda.

Kartal Tibet'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

'Hababam Sınıfı Uyanıyor'un senaryo çalışması. Kartal Tibet ile Kemal Sunal karşılıklı koltuklarda oturuyor.

Yarın aynı zamanda Kemal Sunal için saat 12'de kabri başında vefatının 22'inci yılı vesilesiyle anma töreni düzenlenecek. Kariyerleri boyunca 28 filmde birlikte çalışan Kemal Sunal ile Kartal Tibet için aynı gün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda biri anma diğeri cenaze olmak üzere iki tören düzenlenecek olması oldukça anlamlı bir tesadüf oldu.