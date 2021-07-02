Kartal Tibet'i kaybettik!

Tibet'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

BURAK ÖZÇİVİT

'Zoraki Koca' ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı. Tam 14 sene oluyor... Senden o kadar çok şey öğrendim ki... Seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba...