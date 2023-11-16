Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş'ta daha çok oynamak isterdim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki orta saha, en büyük hayalin A Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade etti. Kariyer hedefine Avrupa'da devam etmek isteyen Kartal, teknik direktör Recep Uçar'ın kendisi için çok önemli birisi olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyleyen Kartal Yılmaz, Beşiktaş taraftarının önünde oynamanın en büyük hayali olduğunu ve siyah beyazlı formayı daha fazla giyemediği için üzgün olduğunu söyledi.

Kartal Yılmaz Süper Ligde Bu sezon 8 maça ilk 11 de başladı ve ligde Beşiktaş ile aynı puanda olan Mondihome Kayserispor’un son 4 maçlık galibiyet serisinde 90 dakika sahada kaldı.