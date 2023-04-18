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Kartal'da park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Kartal'da gece saatlerinde park halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 18.04.2023 - 02:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kartal'da park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
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DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre yol kenarında park halinde olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, şüphelinin kullandığı silahlardan çıkan kurşunlar, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye isabet etti. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi yaralandı, bir kişi ise yara almadan kurtuldu.

Ayrıca kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 yaralı ile tatlı dükkanında otururken yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Öte yandan otomobilde yaralanan bir kişinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması gece geç saatlere kadar sürdü. Polislerin çalışmalarından sonra olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün de içinde bulunduğu otomobil, çekici yardımı ile kriminal inceleme için olay yerinden götürüldü. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlik tespit çalışması sürerken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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