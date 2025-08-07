Kartal'da balıkçı barınağında yangın: 5 iş yeri hasar gördü

İstanbul'un Kartal ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

AA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 5 iş yeri hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.