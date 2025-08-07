Habertürk
        Kartal'da balıkçı barınağında yangın: 5 iş yeri hasar gördü | Son dakika haberleri

        Kartal'da balıkçı barınağında yangın: 5 iş yeri hasar gördü

        İstanbul Kartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 iş yeri hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 06:47 Güncelleme: 07.08.2025 - 06:50
        İstanbul'un Kartal ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        AA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        5 İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

        Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 5 iş yeri hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

