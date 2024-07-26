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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da 4 katlı binada balkon çöktü | Son dakika haberleri

        Kartal'da 4 katlı binada balkon çöktü

        İstanbul Kartal'da 4 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:23
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          Kartal'da Orhantepe Mahallesi Banu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki evin balkonu saat 14.00 sıralarında çöktü.

        • 2

          Gürültüyü duyan bina sakinleri büyük panik yaşadı. Balkondan kopan moloz parçaları sokağa döküldü.

           

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

          Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

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          Mahalle sakini Kaan Duru, "Bu bina epey eski. Apartman yöneticisi binanın yıkılacağını düşündüğü için yazlığında yaşıyor. Birkaç defa binada yaşayanları uyardık bu durumu bildirmeleri gerektiğini söyledik ancak bizi dinlemediler. Sonunda balkon çöktü. Muhtemelen gerisi de gelecektir. Ben 10 yıldır buralarda yaşıyorum bildim bileli bu bina bu şekilde. Sahil kesimlerindeki birçok bina dönüşüme girdi umarım burası da en kısa sürede girer" dedi.

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