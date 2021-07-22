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Haberler Kültür-Sanat Müzik

Karsu 'Sonunda'yı sahneleyecek

22.07.2021 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Karsu 'Sonunda'yı sahneleyecek
'Sonunda' sahneye çıkacak
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'Sonunda' adlı teklisini temmuz ayı başında müzikseverlerin beğenisine sunan Karsu yeni şarkısını ilk kez seslendirecek

HABERTURK.COM

Pandemi sürecinde canlı yayınlar yaparak Amsterdam'daki evinden instagram ve youtube üzerinden konserler veren Karsu, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle sahnede tekrar buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

21 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 22 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da iki gün üst üste sahnede olacak olan şarkıcı Avrupa’nın önemli tonmaisterleri arasında gösterilen Julio Hernandez ve dünyanın dört bir yanından en yetenekli müzisyenlerden oluşan uluslararası orkestrasıyla konser verecek.

Kalben'in sözlerini yazdığı Karsu’nun Mart Jeninga ile birlikte bestelediği 'Sonunda' isimli şarkısını sahnede ilk kez seslendirecek. Karsu sonrasında sırasıyla 17 Eylül’de Urla Caz Festivali’nde, 18 Eylül’de Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda, 20 Eylül IKSV Caz Festivali kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda ( Karsu- Plays Atlantic Records) 15 Eylül’de Antalya Akra Caz Festivali’nde sahne alacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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