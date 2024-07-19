34 yaşındaki şarkıcı, ayrıca kına gecesi fotoğraflarını yanı sıra annesiyle olan bir anısını da şu ifadelerle anlattı: 20 yıl önce annem bana, "Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın" demişti. "Harika! O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum" dedim. O anda beni durdurdu ve "Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın" dedi.