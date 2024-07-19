Karsu Dönmez kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikâh masasına oturmak için gün sayan şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz gün kına gecesi yaptı. Dönmez, duygularını "Masal gibi bir geceydi" sözleriyle dile getirdi
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2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul eden ve bir süre önce bekarlığa veda partisi yapan Karsu Dönmez, dün gece kına gecesi yaptı.
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Karsu Dönmez ve Mike Schrama, kına gecelerinden eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.
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34 yaşındaki şarkıcı, ayrıca kına gecesi fotoğraflarını yanı sıra annesiyle olan bir anısını da şu ifadelerle anlattı: 20 yıl önce annem bana, "Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın" demişti. "Harika! O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum" dedim. O anda beni durdurdu ve "Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın" dedi.
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"GÜNLERCE YEMEK PİŞİRDİK"
Şimdi, 20 yıl sonra, Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik. Börek, sarmici, katıklı ekmek, meze ve Mike'ın favorisi İtalyan kurabiyeleri. Ama planlanan kına gecesinden bir hafta önce, hava durumu yağmur ve gök gürültüsü gösteriyordu. Bu yüzden son dakika bir kapalı mekân ayarladık.
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"HOLLANDALI KAYINVALİDEM BANA ATATÜRK ALTINI VERDİ"
Geriye dönüp baktığımda masal gibi bir geceydi. Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altını verdi. Mike en sevdiğim şarkıyı Steven piyano çalarken benim için söyledi. Sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım.
Fotoğraflar: Instagram