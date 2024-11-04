Karsu Dönmez, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Hollandalı Mike Schrama ile 4 ay önce evlenen müzisyen Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıklamıştı. Şarkıcı, şimdi de bebeğinin cinsiyetini duyurdu
- 1
uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını birleştiren Karsu, hamile olduğunu açıklamıştı.
- 2
Ünlü şarkıcı, karnının iyice belirginleştiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
- 3
Mike Schrama, dün gerçekleşen 46'ın İstanbul Maratonu'na katıldı.
-
- 4
Şarkıcı, eşi için hazırladığı pankarta; "Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu" yazdı. Karsu, böylelikle erkek bebek beklediğini duyurdu.