Kars’ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezinde Melik köyüne seyir halinde otomobil, Kars’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan yolda kara saplandı. İHA'nın haberine göre; bir türlü otomobilini saplandığı yerden çıkaramayan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

İl Özel İdaresi Merkez Karla Mücadele ekibi bölgeye bir rotatif gönderdi. Yaklaşık 2 saat aracında mahsur kalan sürücü, bölgeye rotatip ve ekiplerin gelmesiyle son anda donmaktan kurtarıldı. Sürücü köye gitmekten vazgeçerek tekrar Kars’a döndü.

95 KÖY YOLUNA ULAŞIM KAPANDI

Öte yandan Kars’ta etkili olan kar ve tipiden 95 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri geç saatlere kadar köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Açılan köy yolları kısa süre sonra yeniden ulaşıma kapanıyor.



