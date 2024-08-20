Karşıyaka için Ali Koç iddiası
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Karşıyaka Basketbol Takımı'na sponsorluk desteği vereceği iddia edilmişti. Yetkililerden alınan bilgilere göre; bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ın ayrılmasından sonra yeni sponsorluk için görüşmelerini sürdürürken, takıma Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un sponsorluk desteği vereceği iddia edilmişti.
Yetkililerden edinilen bilgilere göre; Ali Koç'un Koç Holding'in şirketleri vasıtasıyla Karşıyaka Spor Kulübü'ne sponsorluk desteği vereceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.