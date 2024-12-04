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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Karşıyaka: 1 - MKE Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Karşıyaka: 1 - MKE Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, konuk olduğu 3. Lig ekibi Karşıyaka'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:55
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        Ankaragücü kupada 2 golle turladı!
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        MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 3. Lig ekibi Karşıyaka'yı deplasmanda 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

        Stat: Alsancak Mustafa Denizli

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Serdar Soydan, Harun Reşit Güngör

        Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Bedirhan Altunbaş, İsmail Güner, Abdulkadir Öksüz, Gökhan Meral, Bedran Ekin, Aygün Özışıkyıldız (Dk. 77 Ali Sinan Gayla), Erdal Öztürk (Dk. 28 Berat Şahin), Çağatay Yılmaz (Dk. 72 Enes Nalbantoğlu), Mert Yusuf Torlak, Yasin Ozan (Dk. 72 İshak Kurt)

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Diogo Aleksis Özçakmak, Alper Uludağ, Schulz (Dk. 86 Rotariu), Varga (Dk. 72 Efkan Bekiroğlu), Cem Tuna Türkmen, Mesut Emre Kesik, Cephas (Dk. 89 Emre Gültekin), Ali Kaan Güneren (Dk. 72 Hasan Nazarov), Astanakulov (Dk. 72 İsmail Çokçalış)

        Goller: Dk. 15 Cephas, Dk. 81 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 90 Ali Sinan Gayla (Karşıyaka)

        Sarı kart: Dk. 90+6 Mesut Emre Kesik (MKE Ankaragücü)

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