Karsan’ın 2018 yılında lanse ederek 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında segment lideri oldu.
Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde eden Jest Electric’in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43’e ulaştı.
Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre, Jest Electric 3,5 - 6 ton arası elektrikli minibüs sınıfında rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri oldu.
Karsan'ın mühendislik birikimi ve BMW teknolojisine sahip Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere, Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde hizmet veriyor.
Karsan CEO’su Okan Baş, "Avrupa pazarının ihtiyaç duyduğu yeni nesil, sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarını üretirken saha araştırmalarından batarya teknolojilerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar neticesinde, minibüs boyutları alanındaki deneyimimizi BMW teknolojisiyle birleştirdik. Çevreci toplu taşıma araçları alanında Avrupa’da söz sahibi olmak için yüksek kalite ve performansta farklı modeller geliştirmeye ve pazarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Verilen bilgiye göre, Jest Electric, 170 beygir güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunan Jest Electric, enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.
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