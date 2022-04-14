Karsan, Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazandığını açıkladı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin payları bulunuyor.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın yenilikçi ürünleri ve iş yapma anlayışıyla dünyanın önde gelen markaları arasında yer almayı hedeflediğini, tüm çalışmalarını da bu hedef kapsamında şekillendirdiğini söyledi.
Okan Baş, "Karsan olarak 55 yılı aşkın tecrübemizi, toplumu geleceğe taşıyacak sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin geliştirilmesine odaklıyoruz. Son 5 yıldır geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Karsan elektrikli ticari araçlarımızla sektördeki konumumuzu güçlendirirken, bir yandan da daha yeşil bir dünya için üretmeye devam ediyoruz. Karsan olarak, ilk kez katılmış olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı dahilinde aldığımız sektör ortalama notunun ardından şimdi de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanarak yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Baş, "Yüksek teknolojili çözümleri ile, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken, iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu almak bizim için son derece önemli. Başarımızı artırdıkça, sürdürülebilir kalkınmaya olan pozitif katkımız da artacak" ifadelerini kullandı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENDEKSİ 2014'TE OLUŞTURULDU
Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer alacağı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2014 yılında oluşturuldu.
Kurumsal sürdürülebilirlik, uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, çevresel, sosyal ve yönetişim konularında şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesini içeriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!