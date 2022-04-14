HABERTURK.COM

Karsan, Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazandığını açıkladı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin payları bulunuyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın yenilikçi ürünleri ve iş yapma anlayışıyla dünyanın önde gelen markaları arasında yer almayı hedeflediğini, tüm çalışmalarını da bu hedef kapsamında şekillendirdiğini söyledi.

Okan Baş, "Karsan olarak 55 yılı aşkın tecrübemizi, toplumu geleceğe taşıyacak sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin geliştirilmesine odaklıyoruz. Son 5 yıldır geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Karsan elektrikli ticari araçlarımızla sektördeki konumumuzu güçlendirirken, bir yandan da daha yeşil bir dünya için üretmeye devam ediyoruz. Karsan olarak, ilk kez katılmış olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı dahilinde aldığımız sektör ortalama notunun ardından şimdi de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanarak yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Baş, "Yüksek teknolojili çözümleri ile, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken, iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu almak bizim için son derece önemli. Başarımızı artırdıkça, sürdürülebilir kalkınmaya olan pozitif katkımız da artacak" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENDEKSİ 2014'TE OLUŞTURULDU

Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer alacağı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2014 yılında oluşturuldu.

Kurumsal sürdürülebilirlik, uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, çevresel, sosyal ve yönetişim konularında şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesini içeriyor.