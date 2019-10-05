05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, 8 metre sınıfında yer alan Atak modelini yeniledi. Atak’ın ikinci jenerasyonunu bir roadshow ile tanıtan firma, bu kapsamda Ekim ayındaki Diyarbakır, Mardin, Batman, Gaziantep ve Şanlıurfa'da aracı sergileyecek.
Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve “L” formlu yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön tasarıma kavuşan yeni Atak'un arka tasarımında ise, ızgara detaylarına ve parlak siyah alana konumlandırılmış dikey LED farlara yer verildiği görülüyor.
Yapılan açıklamaya göre, üç parçadan oluşan ön tamponun kullanıldığı yeni Atak'ın, bu sayede servis maliyetlerini yerini aldığı modele göre düşürdüğü belirtiliyor.
MOTORU DAHA ÇEVRECİ OLDU
Aracın iç mekanında ise, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabini, yeni direksiyon simidi, 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu gibi yenilikler göze çarpıyor.
Kneeling özelliği (Şasi Yana Yatma),engelli rampası, USB girişleri ve Wi-Fi donanımları da aracın ikinci jenerasyonun yenilikleri arasında yer alıyor.
Yeni Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru 186 beygir güç üretirken, 680 Nm tork sunuyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip motorun, öncüsüne göre daha çevreci olduğu belirtiliyor.
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