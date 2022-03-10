KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Vali Öksüz, " Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.