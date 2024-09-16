Kars'ta "Meyve Ağaçlandırma İşbirliği" protokolü

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Kars Valiliği ve Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürlüğü arasında "Meyve Ağaçlandırma İşbirliği” protokolü imzalandı. Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Kars Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen katıldı.

"Meyve Ağaçlandırma İşbirliği" protokolü imza töreninde konuşan Kars Valisi Ziya Polat, şunları söyledi:

"Erzurum Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz arasında Kars'taki devletin yerlerini, Milli Emlak'ın yerlerini Köy tüzel kişiliğine ait, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler ağaçlandırma kapsamında protokol imzalayacağız. Tabi protokolün amacı özellikle erozyonla mücadele, vatandaşımıza ekonomik girdi sağlamasına yönelik artık Kars sınırları içerisinde özellikle meyve fidanları dikilecek. Bununla ilgili Milli Emlak'ın yerleri Orman Bölge Müdürlüğü'ne tahsisi yapılacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz fidanlar dikecek. 3 yıl bakımını yaptıktan sonra köylümüze vatandaşımıza teslim edecek. Vatandaşımız da burada hem gelir sağlayacak, hem bölgemizin boş kalan arazilerinin değerlendirilecek."