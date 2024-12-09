Kars'ta kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi
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Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, ünlü sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunuyor.
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Sarıçamların içinde ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi de kızıl sincaplarla şenlendi.
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Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar, doğa fotoğrafçılarınca görüntülendi.
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Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, Sarıkamış'ın doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.
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Bu güzelliklerin arasında kızıl sincapların da bulunduğunu, kar yağdıktan sonra görülmediğini anlatan Koçaş, "Sabahın ilk ışıklarıyla buraya geldik.
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Şu anda havalar güneşli, kızıl sincaplar tekrar ortaya çıktı. Onların daldan dala atlayışlarını, kozalakları kırıp içindeki taneleri yemelerini, doğa fotoğrafçıları olarak görüntülemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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