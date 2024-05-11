Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Ahmet Taş yönetimindeki kamyonet, Yankıpınar köyü civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Ercan Özdemir ise Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.