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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars haberleri: Minibüs devrildi! Can kaybı ve yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Minibüs devrildi! Can kaybı ve yaralılar var!

        Erzincan'da, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:46
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        Minibüs devrildi! Can kaybı ve yaralılar var!
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        Erzincan'da, Hüseyin U. yönetimindeki minibüs, Erzincan-Refahiye kara yolunun Yurtbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        AA'da yer alan habere göre kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

        6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Erzincan
        #kars
        #Son dakika haberler
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