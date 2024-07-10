İtalya'dan bomba iddia: Immobile Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün transferi konusunda Lazio ile anlaşmaya vardı.
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Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi de kadrosuna katıyor.
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Siyah-beyazlıların, bir süre önce görüşmelere başladığı İtalyan golcü ve kulübü Lazio ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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İtalyan basınından Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş 34 yaşındaki yıldız için Lazio ile 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
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Immobile'nin de siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
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Haberde ayrıca, Beşiktaş'ın tecrübeli golcüye yıllık 6 milyon euro ödeyeceği de ifade edildi.
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Son 8 sezondur Serie A'da Lazio forması giyen Ciro Immobile, geçen sezon 31 lig maçında 7 gol kaydetti.
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İtalya Milli Takımı'nda da uzun yıllar ter döken Immobile, kariyeri boyunca çıktığı 593 maçta 329 kez fileleri havalandırdı.
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