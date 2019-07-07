07 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karpuz yaz mevsiminin olmazsa olmazlarından biridir. Her öğün tüketilebilen karpuzun bir porsiyonunun 60 kalori olması da diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin tercihleri arasında yer almasını sağlıyor.
KARPUZUN FAYDALARI
Tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan karpuz, obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Altuntaş, karpuzun faydaları hakkında bilgi verdi.
Dyt. Aslıhan Altuntaş, karpuzun su ve şeker içeriği yanında birçok vitamin ve mineral içeren düşük kalori mucizevi bir meyve olduğunu belirterek, karpuzun, kilo kontrolüne yardımcı olduğunu, tatlı krizlerini önlediğini dile getirdi.
KARPUZUN KALORİSİ
Karpuz; C vitamini (16 mg),pantotenik asit, biotin, potasyum (230 mg),A vitamini, B1 vitamini, B6 vitamini, bakır, magnezyum için iyi bir kaynaktır. Bir porsiyon yani 200 gramlık bir karpuz 60 kalori olmasıyla da iyi bir diyet besinidir. 200 gram karpuz 15 gram karbonhidrat, 0,80 gram lif ve 8 miligram likopen içeriyor.
BÖBREK HASTALARI KARPUZ YİYEBİLİR Mİ?
Her türlü sebze ve meyve, uzun yaşamın sırrı olarak değerlendiriliyor. Birçok araştırma karpuz gibi besinlerin tüketilmesini obezite, diyabet, genel ölüm oranlarının azalması, kanser ve kalp hastalıklarının azalması ile ilişkilendiriyor. Ancak karpuz potasyum içeriği yüksek olan meyvelerden biri olduğu için potasyum kısıtlaması olanlarda, böbrek hastalarında tüketimi beslenme uzmanları kontrolünde olmalıdır.
KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?
1. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sını karşılamaktadır.
2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.
3. Kapruz kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır.
4. Karpuz vücutta yağ birikimini engellemektedir.
5. Karpuz serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.
6. Çok iyi bir antioksidandır.
7. Karpuz sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
8. Karpuz aynı zamanda susuzluğa çaredir.
9. Karpuz içerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.
10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.
11. Ayrıca karpuz cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.
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