Karnıyarık tarifi: Lezzetli ve nefis karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yapımında kızartılmış patlıcanlar, soğan, sarımsak, yeşilbiber, domates, baharatlar ve kıymayla hazırlanan iç harçla doldurulur, ardından fırında pişirilir. Yemek, zengin aroması ve yumuşacık patlıcanlarıyla oldukça beğenilir. Yanında pilav ve yoğurt ile servis edilerek daha da lezzetli hale gelir. Karnıyarık nasıl yapılır?

KARNIYARIK TARİFİ

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Karnıyarık, Türk mutfağının en sevilen ve zengin yemeklerinden biridir. Etli harçla doldurulmuş ve fırınlanmış patlıcanlarla yapılır. İşte size detaylı ve uzun bir karnıyarık tarifi: Karnıyarık malzemeleri: 6 adet orta boy patlıcan

1 tatlı kaşığı tuz (patlıcanları acısını almak için)

Sıvı yağ (kızartmak için) İç harcı: REKLAM 300 gram kıyma (tercihen kuzu veya dana karışık)

1 adet büyük boy soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su (gerektiğinde)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı zeytinyağı (sotelemek için)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, lezzet katmak için) Üzeri: 2 adet domates (ince dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı, asidik tatları dengelemek için)

Yarım çay bardağı su (fırınlamadan önce eklemek için) Karnıyarık yapılışı: Patlıcanları yıkayın ve alacalı şekilde soyun. (Yani, kabuklarının bir kısmını soyup, bir kısmını bırakın.)

Patlıcanları uzunlamasına ikiye bölün.

Her bir yarım patlıcanın ortasını bir tatlı kaşığıyla oyun, içini biraz açarak karnıyarık şeklini oluşturun.

Patlıcanları bir kaba alın, üzerine tuz serpin ve 15-20 dakika bekletin. Bu süre, patlıcanların acısını almak için gereklidir.

Acı suyu çıkan patlıcanları iyice yıkayın ve kurulayın.

Bir tavada bolca sıvı yağ ısıtın ve patlıcanları her iki tarafını da iyice kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Bir tencerede veya geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin.

Ardından, ezilmiş sarımsakları ve doğranmış yeşilbiberleri ekleyin, bir kaç dakika daha sotelemeye devam edin.

Kıymayı ekleyin ve kıymanın rengi değişene kadar kavurun.

Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin.

Baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kekik) ve gerekirse bir çay bardağı kadar suyu ekleyin. Karışımın suyunu çekmesini bekleyin ve ocaktan alın.

Kızarttığınız patlıcanları fırın tepsisine yerleştirin.

Her bir patlıcanın içine, hazırladığınız iç harçtan doldurun.

Üzerine ince dilimlenmiş domatesleri yerleştirin.

Fırın tepsisinin içine yarım çay bardağı suyu ve isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı şekeri ekleyin. Bu, yemek pişerken suyun buharlaşmasını engeller ve patlıcanların daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

Fırını önceden 180°C’ye ısıtın.

Karnıyarıkları fırına verin ve yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Patlıcanlar yumuşayıncaya ve üzerindeki domatesler hafifçe kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Karnıyarıklar fırından çıktıktan sonra, sıcak servis yapın. Yanında pilav, yoğurt veya salata ile servis edebilirsiniz. Karnıyarık, kendine has zengin lezzeti ve doyuruculuğu ile tek başına oldukça tatmin edici bir yemek olsa da, yanında sunulan yan lezzetlerle daha da şık ve dengeli bir öğün haline gelir. Bu yemeğin yanında en sık tercih edilen garnitürlerden biri, pilavdır. Pirinç pilavı veya bulgur pilavı, karnıyarığın lezzetini tamamlar ve dengeli bir karbonhidrat kaynağı sunar. Pilavın üzerine biraz tereyağı ekleyerek lezzetini arttırabilirsiniz. Ayrıca, karnıyarığın ağır yapısını dengelemek için, yoğurt da mükemmel bir seçenek olur.

REKLAM Yoğurt, yemeğin yanında ferahlatıcı bir etkisiyle damakları rahatlatır ve yemekle mükemmel bir uyum sağlar. Karnıyarık ile birlikte soğuk bir salata da oldukça hoş bir tercih olabilir. Mevsim salatası, domates, salatalık, marul, roka gibi malzemelerle yapılan taze ve hafif bir salata, yemeğin yanına hem renk katacak hem de sindirimi kolaylaştıracaktır. Asidik özellikleri nedeniyle, karnıyarıkla birlikte limonlu veya nar ekşili bir sosla tatlandırılmış bir salata da oldukça iyi gider. Karnıyarığın zengin ve yoğun tadını dengelemek için, fırınlanmış veya ızgara sebzeler de güzel bir alternatif sunar. Izgara mantar, karnıyarığa mükemmel uyum sağlar.

KARNIYARIK YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Karnıyarık yapımında başarıyı artıracak birkaç püf noktası bulunmaktadır. Öncelikle, patlıcanların acılığını almak çok önemlidir. Patlıcanları doğradıktan sonra tuzlayıp bekletmek, acıyı büyük ölçüde alacaktır. Bu işlemi doğru yapmadığınızda, patlıcanlar yemek boyunca acı bir tat verebilir. Patlıcanları kızartırken, yağın çok sıcak olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde patlıcanlar fazla yağ çeker ve yemeğinizin lezzeti olumsuz etkilenir.

Yağda kızartmadan önce patlıcanları kağıt havluyla iyice kurulayarak fazla suyu almanız, patlıcanların daha iyi kızarmasına yardımcı olur. İç harcın lezzetini artırmak için kıymayı, iyice kavurmak ve baharatları doğru miktarda kullanmak gerekir. Kıyma pişerken, suyunun tamamen çekilmesini bekleyin ki iç harç yoğun ve lezzetli olsun. Harca domates ve biber eklerken, bunları çok iyi soteleyip suyunu çekmelerini sağlamak yemeğin daha kıvamlı olmasına yardımcı olur.

Fırınlama sırasında, patlıcanların üzerine su eklemek, yemeklerin kuru olmasını engeller. Bunun yanı sıra, karnıyarıkları fırında pişirirken, üzerindeki domates dilimlerinin iyice yumuşamasına özen gösterin. Domatesler, patlıcanların içindeki kıymalı harçla birlikte piştikçe, hem lezzet hem de görsellik açısından yemeğe katkı sağlar. Ayrıca, fırından çıkarırken karnıyarıkların üzerindeki domateslerin renkleri değişmeye başlamalıdır, bu da pişmenin doğru seviyeye ulaştığını gösterir.