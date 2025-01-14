Türkiye’de 2025 yarıyıl tatili yaklaşırken karne günü heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, okullarda karneler yakında dağıtılacak. Binlerce öğrenci, yoğun bir dönemin ardından akademik başarılarını belgeleyen karnelerine kavuşacak. Veliler ise bu gün sayesinde çocuklarının gelişimini değerlendirme ve onları motive etme şansı bulacak. İşte ayrıntılar...