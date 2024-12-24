Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Karnabahar, kış aylarının en sevilen sebzelerinden biridir. Hafifliği ve farklı tariflerde kullanılabilirliği sayesinde çok yönlü bir lezzet sunar. Özellikle zeytinyağlı ya da salçalı karnabahar yemeği, ana yemek olarak ya da yan yemek olarak tercih edilebilir. Bu yazımızda pratik bir karnabahar yemeği tarifi ve püf noktalarını sizinle paylaşıyoruz.

Karnabahar Yemeği İçin Malzemeler

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1 adet orta boy karnabahar

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates (rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet havuç (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır? REKLAM Karnabahar farklı tarifler için çok uygun bir sebzedir. İşte klasik karnabahar yemeği tarifi: Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suyla güzelce yıkayın.

Temizlenen karnabaharları tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Bu işlem hem sebzenin kokusunu azaltır hem de daha hızlı pişmesini sağlar.

Haşladıktan sonra süzgeçle suyunu süzerek bir kenara alın.

Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın.

Havuç kullanıyorsanız, halka halka doğrayarak hazır edin.

Tencereye zeytinyağını ekleyin ve doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.

Soğanlar pembeleştiğinde sarımsakları ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Ardından rendelenmiş domatesleri veya domates salçasını ekleyerek karıştırın. Domatesler suyunu bırakana kadar pişirin.

Haşlanmış karnabaharları ve dilimlenmiş havuçları tencereye ekleyin.

Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin.

Malzemeleri güzelce harmanlayın ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika karnabaharlar tamamen yumuşayana kadar pişirin.

Ara sıra karıştırarak yemeğin dibinin tutmasını engelleyin. Klasik karnabahar yemeği yapımı bir takım püf noktalarıyla daha lezzetli hale getirilebilir. REKLAM Karnabaharın haşlama suyuna birkaç damla limon suyu eklerseniz, sebzenin kokusunu azaltabilirsiniz.

Daha zengin bir tat için yemeğe kıyma ekleyebilir ya da tamamen zeytinyağlı olarak hazırlayabilirsiniz.

Yemeğin suyunun kıvamını ayarlamak için su miktarını kontrollü şekilde ekleyin. Kıymalı Karnabahar Tarifi Karnabaharı daha doyurucu ve zengin bir şekilde hazırlamak isterseniz kıymalı karnabahar harika bir seçenek! Bol proteinli ve lezzetli bu tarif, klasik karnabahar yemeklerinden farklı olarak hem ana yemek olarak sunulabilir hem de özel gün sofralarına şıklık katar. Aşağıda kıymalı karnabahar yemeği yapılışı tarifini bulacaksınız:

Malzemeler: 1 adet orta boy karnabahar

200 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates (rendelenmiş)

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı) Kıymalı Karnabahar Yemeği Yapılışı Karnabaharı çiçeklerine ayırın, yıkayın ve fazla büyük parçaları küçültün.

Bir tencereye su ekleyip biraz tuz ilave ederek karnabaharları 5 dakika haşlayın. Bu işlem, karnabaharın daha hızlı pişmesini ve kokusunun azalmasını sağlar.

Haşlanan karnabaharları süzgeçle süzün ve bir kenara alın.

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve yemeklik doğranmış soğanları kavurun.

Soğanlar pembeleşince ince doğranmış sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Doğranmış biberi ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Domates salçasını ve rendelenmiş domatesi ekleyip karıştırın. Baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kimyon) ilave edin ve karışımı bir süre pişirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.

Haşlanmış karnabaharları bir fırın tepsisine veya geniş bir tencereye alın.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı gezdirerek her tarafına eşit şekilde yayın.

Sıcak suyu yemeğin üzerine gezdirin.

Fırında Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Tencerede Pişirme: Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı şekilde yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırında pişiriyorsanız, son 5 dakikada yemeğin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Peynir eriyip üzeri kızarana kadar pişirin.