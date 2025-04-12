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        Haberler Gündem Trafik Karlıova-Erzurum yolunda kar kuyruğu

        Karlıova-Erzurum karayolunda araç kuyruğu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Erzurum arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:02
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        Karlıova-Erzurum yolunda kar kuyruğu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Erzurum arasındaki karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yapan kar nedeni ile ilçede hayat durma noktasına geldi. Yer yer 40 santimetreyi aşan kar, en çok araç sürücülerini mağdur etti.

        Karlıova-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı nedeni ile kapandı. Yolu kullanan sürücüler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Kar nedeni ile aksamalara neden olan yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        #yerel haberler
        #karlıvo
        #Erzurum
        #kar yağışı
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