Karlie Kloss ikinci kez anne oldu
Karlie Kloss-Joshua Kushner çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. İkiliden Kushner, çocuğunun ilk fotoğrafını, "Dünyaya hoş geldin" mesajıyla paylaştı
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2018'de nikâh masasına oturan ünlü model Karlie Kloss-Joshua Kushner çifti, 2021'in mart ayında ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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Mutlu birliktelikleri süren Karlie Kloss-Joshua Kushner'denmüjdeli haber geldi. Çiftin ikinci çocukları 11 Temmuz'da dünyaya geldi.
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"DÜNYAYA HOŞ GELDİN"
İkiliden Joshua Kushner, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ünlü model, bu kareyi sosyal medya hesabından, "Dünyaya hoş geldin" sözleriyle yayınladı.
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Ayrıca Kushner, çocuğunun cinsiyetini ve adını açıklamadı.
Fotoğraflar: AP, Instagram