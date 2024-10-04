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        Haberler Yaşam Karıncalar, yaklaşık 66 milyon yıldır mantar yetiştiriyor

        Karıncalar, yaklaşık 66 milyon yıldır mantar yetiştiriyor

        Araştırmacılar, meteorun yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpmasından beri karıncaların mantar yetiştirdiğini saptadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:29
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        66 milyon yıldır mantar yetiştiriyorlar!
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        Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, meteorun yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpmasından beri karıncaların mantar yetiştirdiğini belirledi.

        Çalışma kapsamında 475 mantar türü için evrim ağacı modeli oluşturdu ve 276 karınca türü için benzer şekilde oluşturulmuş modelle karşılaştırdı.

        İncelemeler sonucu 288 mantar türünün 208 farklı karınca türü tarafından yetiştirildiği saptanan araştırmada, karıncalar ile mantarlar arasındaki bu mutualist (karşılıklı fayda birlikteliği) ilişkinin yaklaşık 66 milyon yıl öncesine dayandığı keşfedildi.

        Araştırmada bu ilişkinin, Dünya'ya çarpan meteorun güneş ışığını kesmesi sebebiyle yaşayan bitki türlerinin neredeyse yarısının yok olduğu Kretase döneminde başladığı ortaya konuldu. Bunun çürüyen yapraklar gibi organik maddelerden beslenen mantarların karıncalarla ekosistemde bulunmasından kaynaklandığı belirtildi.

        BİTKİ VE ORGANİK MATERYALLERİN AZALMASIYLA MANTARA YÖNELDİLER

        Karıncaların bu dönemde bitki ve organik materyallerin azalması sebebiyle besin için mantarlara yöneldikleri, daha gelişmiş tarımsal faaliyetlerinin ise yaklaşık 40 milyon yıl önce ortaya çıktığı kaydedildi.

        Mantarları kuru alanlara taşımak, karıncalara bağımlı halde gelişmelerini sağlayacak izole alanlarda büyümelerini temin etmek gibi gelişmiş tarımsal faaliyetlerin ilk kez yaklaşık 27 milyon yıl önce görüldüğü, bu gelişmiş sistemlerin özellikle Atta karıncalarında gözlendiği belirtildi.

        Atta karıncalarının çeşitli bitkilerle besledikleri mantarlarda büyüyen bazı parçaları tükettikleri bildirildi.

        Araştırmanın başyazarı Ted Schultz, "Karıncalar, insanların var olduğundan çok daha uzun süredir tarım ve mantar yetiştiriciliği yapıyor" ifadesini kullandı.

        Karıncaların mantarları, insanların ekinleri evcilleştirdikleri gibi evcilleştirdiklerine dikkati çeken Schultz, "Olağanüstü olan şey, artık karıncaların mantarları ilk olarak ne zaman yetiştirdiklerini bilmemiz" değerlendirmesinde bulundu.

        Araştırma, Science dergisinde yayımlandı.

        *Temsili görseller AA'dan alınmıştır.

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        #karınca
        #mantar
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