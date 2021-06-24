KARINCA ADAM FİLMİ KONUSU

Boyunu küçülterek gücünü arttırma gibi inanılmaz bir kabiliyete sahip olan uzman hırsız Scott Lang, içindeki kahramanı kucaklamalı ve akıl hocası Dr. Hank Pym’e, Ant-Man kostümünün ardındaki sırrı, yükselen tehlikelere karşı koruması konusunda yardım etmeli. Tüm engellere rağmen, Pym ve Lang dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundalar.

KARINCA ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rolü Paul Rudd Scott Lang / Ant Man Evangeline Lilly Hope Van Dyne Michael Douglas Hank Pym Corey Stoll Darren Cross / Yellowjacket Bobby Cannavale Paxton Michael Peña Luis Anthony Mackie Sam Wilson / Falcon Tip "T.I." Harris Dave Hayley Atwell Peggy Carter