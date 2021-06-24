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Karınca Adam filmi oyuncuları kimler? Karınca Adam filmi konusu hakkında detaylar

Karınca Adam, aynı adlı Marvel Comics çizgi roman serisinden uyarlanmış, Peyton Reed tarafından yönetilen, 2015 yılında vizyona giren on ikinci Marvel Sinematik Evreni filmi olup 2. Evre'nin kapanış filmidir. İşte Karınca Adam oyuncuları ve konusu haberimizde...

24.06.2021 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
Karınca Adam filmi oyuncuları kimler? Karınca Adam filmi konusu hakkında detaylar

KARINCA ADAM FİLMİ KONUSU

Boyunu küçülterek gücünü arttırma gibi inanılmaz bir kabiliyete sahip olan uzman hırsız Scott Lang, içindeki kahramanı kucaklamalı ve akıl hocası Dr. Hank Pym’e, Ant-Man kostümünün ardındaki sırrı, yükselen tehlikelere karşı koruması konusunda yardım etmeli. Tüm engellere rağmen, Pym ve Lang dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundalar.

KARINCA ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

OyuncuRolü
Paul RuddScott Lang / Ant Man
Evangeline LillyHope Van Dyne
Michael DouglasHank Pym
Corey StollDarren Cross / Yellowjacket
Bobby CannavalePaxton
Michael PeñaLuis
Anthony MackieSam Wilson / Falcon
Tip "T.I." HarrisDave
Hayley AtwellPeggy Carter

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