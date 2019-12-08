Karim Hafez'in kırmızı kartı tartışma yarattı

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı konuk ederken 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Siyah-beyazlılardan Atiba, topu kurtardıktan sonra ev sahibinden Karim Hafez tarafından düşürüldü. Hakem Arda Kardeşler, Karim Hafez'e kırmızı kart gösterirken bu karar tartışma yarattı. Yorumcular, Atiba'nın topu kurtarmasına rağmen ayağından açtığı için bariz gol şansına sahip olmadığını ifade ederken sarı kart çıkarılması gerektiğini belirttiler. İşte yorumlar:

RIDVAN DİLMEN: USAIN BOLT GELSE...

"Kim ne derse desin, hangi hakem ne derse desin, Kasımpaşa'nın pozisyonu kırmızı kart değil. Bariz gol şansı falan yok. Atiba değil de Usain Bolt olsa, o topa yetişemez."

ERMAN TOROĞLU: SARI KART OLMALIYDI

"Atiba'nın bariz gol şansı var mıydı? Atiba topa vururken, Karim Hafez ayağına vuruyor. Atiba topa dokundu, yetişme ihtimali varsa kırmızı, topa yetişemeyecekse sarı kart. Bence sarı kart olmalıydı."

DENİZ ÇOBAN: KIRMIZI VEREREK YANLIŞ YAPTI

"Oyuncunun topa tamamen hakim olması önemlidir bariz gol şansı değerlendirmesinde. Benim şahsi fikrim Atiba topu rakibinden kurtarırken topu ayağından fazla açıyor. Kalecinin, Atiba kadar topa sahip olma şansı olduğunu düşünüyorum. Hakem kırmızı kart vererek yanlış yaptı."