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        Haberler Gündem Güncel "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı: 20 bin liralık alışveriş yapmış | Son dakika haberleri

        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı: 20 bin liralık alışveriş yapmış

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde A.D. isimli bir ev kadını, kargocu olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini darbettikten sonra evdeki altınları çalıp kaçtığını iddia etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, eve kimsenin girmediğini tespit ederek kadının ikinci kez ifadesini aldı. A.D. ifadesinde gerçeği itiraf etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:29
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        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
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        Manavgat'ta dün saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbar geldi.

        İhbarda Şelale Mahallesi 3532. Sokak'taki bir adreste kadının darbedildiği ve hırsızlık yapıldığı bilgileri yer aldı. İhbar üzerine adrese Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmada ev sahibi A.D.'nin başından darbe aldığı belirlendi. A.D. olay yerinde polise verdiği ifadede 1,5 yaşındaki kızı ile evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin 'kargocu' olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığını belirtti.

        DARP EDİLDİĞİNİ, BAYILDIĞINI VE EVDEKİ ALTINLARI ÇALDIĞINI SÖYLEDİ

        Kapıyı açması ile bu kişinin başını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini anlatan A.D., kendisine geldiğinde maskeli kişinin evde altın olup olmadığını sorduğunu, yerini söylemezse odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylediğini ifade etti. Kendisinin bu tehdit üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini belirten A.D., yüzünde maske, elinde eldiven olan hırsızın gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığını iddia etti. A.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ İKİNCİ İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

        A.D.'nin verdiği ilk ifadesinden sonra araştırma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından A.D.'nin verdiği eşkale uygun kimsenin o saatlerde sokakta olmadığı ve kadının evine gelmediği tespit edildi.

        EŞİNDEN HABERSİZ KREDİ KARTIYLA 20 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

        Yeniden ifadesi alınan A.D.'nin işin ciddiyetini anlaması üzerine, kredi kartıyla eşinden habersiz 20 bin liralık alışveriş yaptığını ve bunu kapatmak için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf etti. A.D. hakkında 'Suç uydurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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        #kredi kar
        #Antalya
        #kargocu evimi soydu yalanı
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