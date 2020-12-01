Kargo teslimatını dolaptan yapacak

E-ticaretin markası Hepsiburada, siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından 7 gün 24 saat boyunca teslim alınabildiği Hepsimat modeline, Easy Point Express kargo teslimat dolaplarını da dahil ettiğini bildirdi.
İlk planda Beşiktaş, Moda, Kadıköy, Taksim, Şişhane olmak üzere 5 lokasyonda sunulan ve yaygınlaştırılması hedeflenen Hepsimat kargo teslimat dolap hizmetinin, kişisel izolasyonun önem kazandığı bugünlerde herhangi bir sosyal temas gerektirmediği belirtildi.
Şu ana kadar Hepsimat teslimat noktaları arasına Vestel’in bayii ve kurumsal mağazalarından seçili lokasyonlar, Petrol Ofisi istasyonları ve bakkal, kırtasiye, çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafı dahil olmuştu.
Hepsiburada, Hepsimat hizmetinin uygulama alanını genişleterek teslimat yapılacak lokasyon sayısını artırmayı ve bu hizmeti Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.
Verilen bilgiye göre, Hepsiburada’dan alışveriş yapan müşteriler, teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde “Teslimat Noktasına Gönder” seçeneğini tercih ettiklerinde karşılarına çıkan Easy Point Express teslimat dolap lokasyonlarından birini seçebiliyor.
Sipariş Hepsimat teslimat dolabına ulaştıktan sonra 3 gün içerisinde müşteri, kendisine gelen SMS’te yönlendirildiği şekilde şifre ile doğrulama işlemini yaparak paketini dolaptan teslim alabiliyor.
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