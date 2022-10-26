Kardiyo nedir, ne işe yarar?

En çok yapılan egzersizlerden biri olan kardiyo nedir? Kardiyo egzersizleri nelerdir? Kardiyo antrenmanına başlayacak olanlar buraya! Kardiyo ile ilgili bilmeniz gereken her şey içeriğimizin devamında…

Kardiyo Nedir?

Kardiyo, belli hareketler ile yapılan, sağlıklı kilo vermeyi hedefleyen ve form tutmak isteyenler tarafından tercih edilen bir spordur. Sözcük olarak ise Yunanca “kalp” anlamı taşır. Vücudun dolaşım sistemini ifade etmek için kullanılan “kardiyovasküler” kelimesinin ise kısaltılmış halidir. Kardiyo egzersizi, kan dolaşımının hızlanmasına ve bu sayede kalori yakımına olanak sağlar. Düzenli yapıldığında kilo verimini hızlandırır. Özellikle kalp ve akciğeri yoğun şekilde çalıştırıp, kalbin sağlıklı şekilde kan pompalamasını sağlar.

Kardiyo Ne İşe Yarar?

Kardiyo hareketleri, günümüzde en çok yapılan spor antrenmanlarının başında geliyor. Hem profesyonel sporcular tarafından hem de spora yeni başlayanlar tarafından kolaylıkla uygulanabiliyor. Kardiyonun insan üzerinde bıraktığı olumlu etkiler ise şöyle;

Kardiyo yapmak, yağ yakımını hızlandırır ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlar. Bu özelliği sayesinde kilo vermek isteyenlerin ilk tercih ettiği spor antrenmanlarının başında gelir.

En önemli faydalarından biri, damar tıkanıklığının önüne geçmesidir. Kalp ve damar sağlığına iyi geldiği için kardiyoloji uzmanları tarafından önerilir.

Fiziksel değişimler kadar psikolojik değişimlere de zemin hazırlar. Stres ve depresyon belirtilerini minimum seviyede tutar. Gün içinde daha enerjik ve dinamik olmanızı sağlar.

Vücudun neredeyse tamamını çalıştıran bir antrenman türüdür.

Kas ve eklemleri güçlendiren etkiye sahiptir.

Menopoz döneminin daha rahat atlatılmasını sağlar. Menopoz döneminde olan kadınlar için en uygun antrenman türlerinden biridir.

Kardiyo Hareketleri Nelerdir?

Kardiyo egzersizi son derece etkili olup, kalp hızını arttıran hareketlerden oluşur. Kademe kademe kalp hızını arttıran bu egzersizlerin başında koşu gelir. Koşu, spor salonlarında koşu bandı ile gerçekleştirilir. Spor salonuna gitmeyenler ise koşu bandı temin edip, evde kardiyo hareketleri arasına alabilir. Ayrıca temiz havada koşmayı tercih edenler de bulunmaktadır. Yüzme, uzay mekiğinde çalışma, mekik çekme de kardiyoyu kapsayan hareketler arasındadır. HIIT kardiyoda ise; squat jump, jack knife, high kness, bisiklet, ip atlama, revers lunge hareketleri yer alır.

Kardiyo İle 30 Dakikada Kaç Kolari Yakılır?

Kalori yakımı, kişinin fiziksel özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak orta tempoda yapılan ip atlama 400 - 450 arasında kalori yakımı sağlar. 30 dakikalık yüzme ise yaklaşık 200 kalori yakımı demektir. Yapacağınız her hareketin hızı, kalori yakımının hızlanmasına zemin hazırlayacaktır. Eğer uzun süredir kardiyo yapıyorsanız tüm hareketleri hızlandırarak kalori yakımınızı arttırabilirsiniz.

Evde Kardiyo Çalışmak Mümkün Mü?

Spor salonuna bütçesi ya da zamanı olmayanlar, evde kardiyo hareketleri ile kilo verebilir, aynı zamanda sıkılaşabilir. Sadece birkaç ekipman desteği sağlanarak ya da vücut ağırlığı kullanılarak kolayca yapılan bir spor antrenmanı olan kardiyoya günde en az 30 dakika ayrılmalıdır. Haftanın 4 ya da 5 günü evde düzenli şekilde bu antrenmanı uygulayabilirsiniz. Squat, knee up, mekik, şınav, mountain climber gibi hareketler, ekipman gerektirmez. Dilerseniz kardiyo hareketlerinin bulunduğu video çalışmalarını izleyerek evinizde spor yapabilirsiniz.