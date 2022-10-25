Squat Nedir? Hangi Kasları Çalıştırır?
Konunun detayına girmeden önce squat nedir ve nasıl yapılır bu soruların cevaplarını paylaşacağız. Squat, ayakta durma pozisyonu ile çömelerek öne doğru eğilme pozisyonundan oluşan bir harekettir. Bu hareket son derece önemlidir ve düzgün yapıldığında bacaklarınızı, kalçanızı çok iyi şekillendirir.
Peki squat hangi kasları çalıştırır?
- Quadriceps (ön bacak kasları): Bu kaslar, uyluk bölgesinin ön kısmında bulunan büyük bir kas kütlesini ifade eder. Squat hareketi ile gücünüz de artar ve bu kaslar yoğun olarak çalışır.
- Hamstrings (arka bacak kasları): Bacağın arkasında, kalçadan dize doğru uzanan kas kütlesi hamstringstir. Sıkı bir bacak görünümü istiyorsanız squat bu bölgeyi fazlasıyla çalıştırır ve güzel bir görünüm verir.
- Glutes (kalça kasları): Ağırlıklı olarak kalça kaslarını çalıştıran squat, sıkı görünümünü ve yuvarlak yapısını kalça kasları sayesinde alır. Bu noktada da squat omurga için de oldukça önemli.
- Karın kasları: Karnın ön ve yan taraflarını da saran karın kasları vücut görünümünü etkiler. Squat yaparak bu bölgelerin daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak her eğildiğinizde bedeniniz de karın kaslarınızı çalıştırır.
- Sırt Kasları: Sırt kasları enseden kalçaya kadar çok geniş bir alanı kaplar. Bu kaslar aynı zamanda karın kasları gibi bedendeki yükü dengelemekle görevlidir. Squat yaptığınız süre boyunca aktif olarak çalışırlar.
İşte bu kasları çalıştıran egzersizi mutlaka yapmanız faydalı olacaktır.
Evde Squat Nasıl Yapılır?
Squat nereyi çalıştırır söyledikten sonra şimdi evde squat yapmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan da bahsedelim. Squat nasıl yapılır ve günde kaç squat yapılmalı?
- Öncelikle bedeninizi hazırlamalısınız. Ayakta ve dik durun. Dizlerinizi hafif çömelme pozisyonuna getirin.
- İki ayağınızı omuz genişliğinde açın ve birbirinden uzaklaştırın.
- Ayaklarınızı sabitleyin. Zeminin kaymadığından emin olun çünkü bu son derece önemli bir detaydır. Yere sabit basmak kaslarınızdaki yükün dengelenmesi açısından önemlidir.
- Sqaut yaparken bir diğer önemli detay da göğsünüzü ve başınızı dik bir pozisyonda tutmaktır.
- Ağır hareketlerle, acele etmeden çömelin. Dizlerinizi bükün, nefes alarak kalçalarınızı yere yaklaştırın.
- Bacak arkalarının yere paralel olduğu ana dikkat edin. Ağrısız bir şekilde ulaştığınız son noktada kalın ve tekrar dik pozisyona dönün.
Eğer bunlara dikkat ederseniz doğru squatı yapabileceksiniz. Ayrıca sağlıklı sonuç alabilmek için günde kaç squat yapılmalı bilmeniz gerekiyor. Bu egzersize ilk başladığınız zamanlarda ağırlık kaldırmadan yapın ve düzenli setler oluşturun. Başlangıç için 10- 12 olacak şekilde yavaş tempoyla üç set yapabilirsiniz.
Squat Faydaları Neler?
Squat ne kadar sürede işe yarar biliyor musunuz? Eğer düzenli yaparsanız kısa sürede vücudunuzda nasıl değişimler oluştuğunu fark edeceksiniz. Buna ek olarak istediğiniz sonucu da bir ya da iki ay içerisinde alabilirsiniz. Tabi buna bağlı olarak squat kaç kalori yaktırır bunu da bilmeniz gerekiyor. 55 kilodaysanız ortalama 460 kalori, 70 kilodaysanız da 600 kalori yakabilirsiniz.
Squat faydaları arasında ise şunlar yer alıyor.
- Bel ağrısına ve diz ağrısına iyi gelir
- Selülitleri yok eder
- Basenleri şekillendirir ve kalçayı sıkılaştırmaya yardımcıdır.
- Karın kaslarını güçlendirir ve şekillendirir.
- Kalça ve bacak bölgenizi de aynı şekilde güçlendirir ve şekillendirir.
İşte bu faydaları için de squat yapmak isteyebilirsiniz. Sadece doğru yapımına dikkat edin ve omurganızı incitmeden yapın. Kısa sürede karşılığını alacaksınız.
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