Evde Yürüyüş Nasıl Yapılır? Kilo Verdirir mi?
Öncelikle en çok merak edilen soruya cevap verelim: Evde yürüyüş işe yarar mı? Evde tempolu yürüyüş zayıflatır mı? Bu yöntem işe yarar fakat yine de bilmeniz gereken püf noktalar bulunuyor. Her attığınız adımla zayıflamanız mümkün değil. Peki evde adım atarak zayıflama için neler yapmanız gerekiyor?
- Öncelikle yavaş yavaş adımlarınızı artırmalısınız.
- Örneğin başlangıç için bir gün içerisinde 3 bin adım atmaya çalışın.
- Bazı alışkanlıklarınızı da değiştirmeniz gerekiyor.
- Ev içerisinde dizi ya da film izlemek yerine tur atın ve tempolu yürüyün.
- Telefonla konuşurken yürümeye çalışın.
- Alışverişe giderken yürümeyi tercih edin.
- Bu işi kendiniz için daha da eğlenceli bir hale getirmeye çalışın.
- Bir başka seçenek de koşu bandı almaktır. Bu biraz pahalı olsa da en azından belli bir ritmi oturtmanıza yardımcı olur.
Buna ek olarak evde tempolu yürüyüşün zayıflatması ve kaslarınızın biçimlenmesine yardımcı olması için de sürekli yapmanız gerektiğini unutmayın.
Evde Adım Atarak Zayıflama
Az önce de belirttiğimiz gibi evde adım atarak zayıflama mümkün. Bunu her gün adımlarınızı artırarak başarabilirsiniz. Düzenli takibini yapın ve kendinizi zorlamadan bu hedefinize ulaşmaya çalışın.
Peki evde 2 km yürüyüş yapabilir misiniz? Bunun cevabı evettir. Bir adım ölçer ile bunu hesaplayın ve 2 km yürümüş kadar adım atmaya çalışın. Tabi bunu yaparken de tempolu yürümeye çalışın. Evin içerisinde hedefiniz olan adım sayısını gün geçtikçe artırın ve sonunda fark edeceksiniz ki 2 km yürüyüş yapmış kadar adım atmış olacaksınız.
İşte sabrederek ve düzenli bir takiple bu işi yaparsanız iki ay içerisinde vücudunuzun biraz daha şekillendiğini göreceksiniz. Sadece yürümek de zayıflamanız için yeterli değildir. Aynı zamanda şunlara da dikkat etmeniz gerekiyor:
- Yediğiniz, içtiğiniz her şey önemlidir. Çünkü kilo vermeniz ya da yağ yakmanız için aldığınız enerjinin yaktığınız enerjiden daha az olması gerekiyor. Ancak bu şekilde kilo verebilirsiniz.
- Bir diğer nokta ise egzersizdir. Sadece tempolu yürüyüş bütün vücut kaslarınızı yeterince çalıştırmaz. Ama aynı zamanda ip atlama ya da kardiyo egzersizleriyle de yürüyüşünüzü desteklerseniz, daha çabuk sonuç alacaksınız.
Bütün bunları göz önünde bulundurarak adımlarınızı ölçün ve kendinize belli bir program oluşturun.
Evde Yürüyüş Kaç Kalori Yaktırır?
Aslında gün içerisinde bir saat tempolu yürüyüş ortalama olarak 250- 350 kalori yakılmasını sağlıyor. Tabi bu sizin temponuza ve vücut yapınıza göre de değişiklik gösterebiliyor. Her gün bir saat yürüyüş yaptığınızı farz edersek bir ay içerisinde ortalama 7500- 10500 kalori harcanacağını söyleyebiliriz.
Bu sebeple ev içerisinde de temponuzu bozmadan belli bir oranda adım sayısını artırırsanız kısa sürede kilo vereceksiniz. Sadece biraz sabretmeniz ve dikkat etmeniz gerekiyor. İsterseniz her gün adımlarınızı bir yere not edin ve kendi gelişiminizi kendiniz izleyin. Böylece daha etkili sonuçlar alacaksınız.
Hatta şimdi gidin ve evde yürüyüş için ilk gün hedefinizi belirleyin.
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