Kardeşlerim dizisi yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kardeşlerim dizisi normalde her hafta Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Kardeşlerim'in yeni bölümüne dair detaylar...

KARDEŞLERİM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kardeşlerim dizisinin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

Bir diğer sebep ise omicron varyantı etkisi ile vakaların hızla artması bazı dizilerin çekimlerine ara verilmesine neden oldu.