1998'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezun olan Fadik Sevin Atasoy, aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Devlet Tiyatroları'na girdi ve burada 6 yıl boyunca hizmet verdi. Ayrıca burada idarecilik de yaptı. 2000 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabiliyor.

2000 yılından itibaren çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Atasoy, 2011 yılında babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşti. Orada, RedCase adında bir yapım şirketi kurdu, ardından yapım şirketi RedCase olan birçok ülkede oynadığı ve başarılar elde ettiği MUSE oyununu yazdı. Birkaç Hollywood projesinde de rol aldı. Hem dizi hem de filmlerdeki rollerinden birçok ödül elde etmiştir. İlk oynadığı dizi Rüya rolüyle oynadığı Bizim Evin Halleri dizisidir.