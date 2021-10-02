AHU YAĞTU - SUZAN MANYASLI
34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.
AHU YAĞTU KİMDİR?
11 Temmuz 1978 İzmir’de doğmuştur. Çocukluğu Karşıyaka’da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir‘den İstanbul’a taşınmış.
İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı, zaman içinde meslek hanesine oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi.
Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, birçok reklam filminde rol almıştır.
2001 yılında 90-60-90, Kampüsistan-2003- Savcının Karısı-2005, 29-30-2006, Komiser Nevzat-2007, Kavak Yelleri-2007, Aşk ve Ceza-2010 rol aldığı dizilerdir. 2010 senesinde Bir Avuç Deniz sinema filminde oynamıştır.
İstanbul Bebek’te “Second Chance” isimli vintage butik sahibidir. Ahu Yağtu, aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir, Türkiye’nin en iyi birkaç modelinden birisidir. Aynı zamanda stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı da yapmaktadır.
Evlilikleri:
1.evliliği :2000 yılında 22 yaşındayken kenkat Doğan Akçura ileyaptı. 5 yıl sonra boşandılar.
2. evliliği:Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel’de evlendi. Balayı için Dubai‘ye gittiler. Ahu Yağtu Cem Yılmaz çifti, çocukları doğduğunda adını Kemal koymuşlardır.
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