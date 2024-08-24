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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşinin katil zanlısını vurdu | Son dakika haberleri

        Kardeşinin katil zanlısını vurdu

        Elazığ'da, kardeşinin katil zanlısını öldüren bir kişi, olaydan sonra kaçtı, zanlının kaçmasına ve saklanmasına 13 kişi yardım etti. Polis katil zanlısını ve yardım edenleri yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 02:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 02:00
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        Kardeşinin katil zanlısını vurdu
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        Elazığ'da 10 yıl önce kardeşinin öldürüldüğü kavgaya karışan şüphelilerden Musa Özger’i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan İbrahim Güngör ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 13 şüpheli yakalandı.

        İbrahim Güngör ve 4 şüpheli tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle, diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ, VURARAK ÖLDÜRDÜ

        Olay, 19 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Güngör’ün (27) ağabeyi İbrahim Güngör, olayın şüphelilerden Musa Özger’in yanına gelerek tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle Güngör, Musa Özger'e tabanca ile 3 el ateş ederek yaraladı. İbrahim Güngör olaydan sonra kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özger, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Özger'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        ARTVİN’DE YAKALANDI

        Olaydan sonra çalışma başlatan polis, İbrahim Güngör’ün olay yerine getirilmesi ve sonrasında farklı şehirlere kaçmasına, saklanmasına yardım eden, maddi destek sağlayan, ulaşım araçlarını planlayan ve kullanılmasını sağlayan 13 şüpheliyi tespit etti. İl Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordineli çalışmalar sonrası İbrahim Güngör, Artvin’in Hopa ilçesinde yakalandı.

        Diğer 13 şüpheli ise Elazığ ve farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Güngör ve 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrolle, 5 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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