Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
Trabzon'da, arazi anlaşmazlığı kaynaklı kavgada, 79 yaşındaki Azmi Şükrü İğci, kardeşi 55 yaşındaki Osman İğci ile onun eşi 53 yaşındaki Necla İğci'yi tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli aranıyor
Trabzon'da olay, saat 11.30'da, Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkiinde meydana geldi.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI ÇIKTIHayatını kaybeden Osman İğci, 55 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre Azmi (79) ile Osman İğci (55) kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
TABANCAYLA VURUP KAÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azmi Şükrü İğci, kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi (53) tabancayla vurarak kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
KATİL AĞABEY ARANIYOR
Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.