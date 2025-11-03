Kardeş vahşeti! Döverek öldürdü!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavga ettiği kardeşi E.E. (52) tarafından dövülen Yadikar Ermen (63), yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen E.E. ile ağabeyi Yadikar Erman arasında evlerinin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

GÖZALTINA ALINDI

Kavgada Yadikar Ermen, başına aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alınan Yadikar Ermen, kurtarılamadı. E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.