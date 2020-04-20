Karbonhidrat hangi besinlerde bulunur?

Karbonhidratlar en temel enerji sağlayan vücut için gerekli olan bir besindir. Sindirim sistemi gıdalardan alınan karbonhidratı, hücre ve doku için kullanan kan şekerine dönüştürerek fazla olanın karaciğerler de depolanmasını sağlar. Basit ve kompleks karbonhidratlar olarak iki çeşittir. Basit karbonhidratlar; süt ürünleri, sebze ve meyvelerde mevcuttur. Kompleks karbonhidratlar da; baklagiller, tahıl grubu, nişasta içerikli sebzeler ve kahvaltılık gevreklerde bulunur ve besin lifi içeriği fazladır.

Karbonhidrat İçeren Besinler

Rafine edilmiş karbonhidrat içeren gıdalar yerine doğal şekerli olan meyve ya da sebze tüketilmesi sağlık açısından daha önemli bir karbonhidrat alımı olmalıdır. Karbonhidrat, kilo aldırıyor diyerek tamamen bırakmak yanlıştır çünkü vücut için karbonhidrat gereklidir.

Gerekli olan enerji, dengeli beslenme ve kasların ya da organların işlevini yerine getirilmesi için olması şarttır. Ancak zararlı olanla olmayanı ayırmak önemlidir. İşlenmiş gıdalar ve rafine edilmiş şeker, un ve tuz gibi yiyecekler zararlı olanlardır. Doğal karbonhidrat içeren gıdalar meyve ve sebzelerdir. Alınan paketlenmiş ürünlerin içerisinde rafine edilerek işlenmiş şeker ya da katkı maddeleri (mısır şurubu, fruktoz, glikoz mısır tatlandırıcı, laktoz, maltoz, malt şurubu sakaroz, şeker, invert şeker, şurup) olup olmadığını görerek tüketmek sağlıklı olacaktır.

Karbonhidrat içeren doğal gıdalar;

Tahıllar: Esmer pirinç, yulaf ezmesi, kahvaltılık gevrekler, arpa bulgur, darı, çavdar patlamış mısır, tam buğday unu.

Sebzeler: Beyaz patates, tatlı patates, kabak mısır, bezelye

Bakliyat: Mercimek, siyah fasulye, kuru fasulye barbunya, fasulye, lima fasulyesi.

Süt Ürünleri: Süt, yağsız süt, yoğurt, yağsız yoğurt.

Meyveler: Muz, elma püresi, yaban mersini elma, üzüm, ananas, , çilek, kavun, armut, şeftali, portakal kuru üzüm, kurutulmuş meyveler.

Dengeli bir beslenme sağladığınız takdirde doğal alınan karbonhidratlar size kilo aldırmaz ancak; aşırıya kaçmak, sadece tek yönlü karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, kilo almaya neden olur. Önemli olan vücudun gerekli olan her türlü gıdayı günlük ihtiyaçları dahilinde alabilmesini sağlamaktır.

Mümkün olduğunca işlenmiş gıdalardan ve rafine edilmiş her türlü yapay gıdalardan kaçının. Bir kural vardır 3 beyazdan kaçının diye. Bu gerçekten doğru bir tespittir. Çünkü bunlar rafine edilmiş gıdalardır.