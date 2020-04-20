Karbonhidrat hangi besinlerde bulunur?

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karbonhidratlar en temel enerji sağlayan vücut için gerekli olan bir besindir. Sindirim sistemi gıdalardan alınan karbonhidratı, hücre ve doku için kullanan kan şekerine dönüştürerek fazla olanın karaciğerler de depolanmasını sağlar. Basit ve kompleks karbonhidratlar olarak iki çeşittir. Basit karbonhidratlar; süt ürünleri, sebze ve meyvelerde mevcuttur. Kompleks karbonhidratlar da; baklagiller, tahıl grubu, nişasta içerikli sebzeler ve kahvaltılık gevreklerde bulunur ve besin lifi içeriği fazladır.
Karbonhidrat İçeren Besinler
Rafine edilmiş karbonhidrat içeren gıdalar yerine doğal şekerli olan meyve ya da sebze tüketilmesi sağlık açısından daha önemli bir karbonhidrat alımı olmalıdır. Karbonhidrat, kilo aldırıyor diyerek tamamen bırakmak yanlıştır çünkü vücut için karbonhidrat gereklidir.
Gerekli olan enerji, dengeli beslenme ve kasların ya da organların işlevini yerine getirilmesi için olması şarttır. Ancak zararlı olanla olmayanı ayırmak önemlidir. İşlenmiş gıdalar ve rafine edilmiş şeker, un ve tuz gibi yiyecekler zararlı olanlardır. Doğal karbonhidrat içeren gıdalar meyve ve sebzelerdir. Alınan paketlenmiş ürünlerin içerisinde rafine edilerek işlenmiş şeker ya da katkı maddeleri (mısır şurubu, fruktoz, glikoz mısır tatlandırıcı, laktoz, maltoz, malt şurubu sakaroz, şeker, invert şeker, şurup) olup olmadığını görerek tüketmek sağlıklı olacaktır.
Karbonhidrat içeren doğal gıdalar;
Tahıllar: Esmer pirinç, yulaf ezmesi, kahvaltılık gevrekler, arpa bulgur, darı, çavdar patlamış mısır, tam buğday unu.
Sebzeler: Beyaz patates, tatlı patates, kabak mısır, bezelye
Bakliyat: Mercimek, siyah fasulye, kuru fasulye barbunya, fasulye, lima fasulyesi.
Süt Ürünleri: Süt, yağsız süt, yoğurt, yağsız yoğurt.
Meyveler: Muz, elma püresi, yaban mersini elma, üzüm, ananas, , çilek, kavun, armut, şeftali, portakal kuru üzüm, kurutulmuş meyveler.
Dengeli bir beslenme sağladığınız takdirde doğal alınan karbonhidratlar size kilo aldırmaz ancak; aşırıya kaçmak, sadece tek yönlü karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, kilo almaya neden olur. Önemli olan vücudun gerekli olan her türlü gıdayı günlük ihtiyaçları dahilinde alabilmesini sağlamaktır.
Mümkün olduğunca işlenmiş gıdalardan ve rafine edilmiş her türlü yapay gıdalardan kaçının. Bir kural vardır 3 beyazdan kaçının diye. Bu gerçekten doğru bir tespittir. Çünkü bunlar rafine edilmiş gıdalardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!