Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Karbonat mı, tuz mu daha etkili? Ağız yaralarına karşı en güçlü doğal tedaviler

        Ağız yarasına son! Karbonattan adaçayına doğal çözümler

        Ağız içindeki ağrılı yaralar günlük yaşamı zorlaştırırken, basit ev malzemeleriyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Mutfakta bulunan birkaç doğal ürünle iltihabı azaltabilir, iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlanabilecek doğal formüller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 10.10.2025 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağız yaralarına karşı en güçlü doğal tedaviler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konuşmayı, yemeyi ve hatta gülmeyi bile zorlaştıran ağız yaraları, doğru doğal bakım ile kısa sürede iyileşebilir. Evde bulunan basit bitkiler ve yağlar sayesinde hem ağrıyı hafifletmek hem de enfeksiyonu önlemek mümkün. İşte etkili bitkisel çözümler…

        Bağışıklık için doğal destek
        Bağışıklık için doğal destek
        Diş ağrısı nedir
        Diş ağrısı nedir

        AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

        Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik görünüm açısından değil, genel sağlık bakımından da büyük önem taşır. Ağız içinde oluşan yaralar; konuşma, yeme, içme gibi günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Bu yaralar, kısa sürede iyileşebilen küçük kesikler şeklinde olabileceği gibi, ağrılı aftlar biçiminde de ortaya çıkabilir. Her ne kadar doğal gargaralarla tedavi edilmeye çalışılsa da, sık tekrarlayan yaralar bazen ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Ağız yarası denildiğinde dudak, dil, dil altı, diş etleri, damak veya yanak iç yüzeyinde gelişen mukozal hasarlar kastedilir. Yanlışlıkla ısırma ya da sıcak madde teması sonucu oluşan basit yaralar kendiliğinden iyileşirken, virüs kaynaklı uçuklar gibi ağrılı lezyonlar da görülebilir.

        REKLAM

        AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN YAYGIN YARALAR

        AFT (AFTÖZ ÜLSER)

        Aftlar, üzeri beyaz ve çevresi kırmızı renkli, oldukça ağrılı yaralardır. Genellikle ağız içinde yer alırlar, dudaklarda görülmezler. Küçük, büyük ya da kümeler halinde oluşabilirler. Sık tekrarlayan aftlar, genellikle bağışıklık sistemindeki bir bozukluğun göstergesidir.

        UÇUK

        Herpes simplex virüsü tarafından oluşturulan uçuklar, genellikle dudak ve çevresinde içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde görülür. Bu virüs, vücutta latent halde bulunur ve özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında yeniden aktifleşerek yaralara neden olur.

        PAMUKÇUK (KANDİDİYAZİS)

        Candida albicans isimli mantar türünün neden olduğu pamukçuk, sarı-beyaz, yumuşak ve genellikle ağrısız lezyonlarla kendini gösterir. Bebeklerde, takma diş kullananlarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde sık görülür.

        LÖKOPLAKİ

        Ağız mukozasında veya dilde beyaz, bazen kirli beyaz ya da sarımsı renkte, yüzeyi düz veya pürtüklü plaklar şeklinde görülür. Genellikle sigara içimi veya dumansız tütün kullanımıyla ilişkilidir. Bu alışkanlıklar bırakıldığında lezyonlar genellikle kaybolur.

        REKLAM

        ERİTROPLAKİ

        Lökoplakide tarif edilen beyaz lezyonların kırmızı renkli olanıdır. Ciddi bir mukoza hasarına işaret edebilir.

        LİKEN PLANUS

        Genellikle dil üzerinde morumsu, kabarık lezyonlar şeklinde görülür. Kronik seyirli bir hastalıktır ve zaman zaman ağrılı olabilir.

        AĞIZ YARASI BELİRTİLERİ

        - Ağız içinde kızarık veya beyaz görünümlü yaralar

        - Lezyon bölgesinde iltihaplanma

        - Şişlik, ağrı ve hassasiyet

        - Konuşma, çiğneme sırasında ağrı

        - Diş fırçalarken sızı

        - İştahsızlık ve boğaz ağrısı

        - Bazı durumlarda hafif ateş

        Genellikle 1-2 gün içinde iyileşen ağız yaraları, bazı durumlarda 10 güne kadar sürebilir. Eğer bu süre uzuyorsa ya da yaralar sık sık tekrarlıyorsa, altta yatan vitamin eksiklikleri, bağışıklık zayıflığı veya Behçet hastalığı gibi rahatsızlıklar araştırılmalıdır.

        REKLAM

        AĞIZ YARASINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

        KARBONAT

        Karbonat, iltihapları azaltarak hem ağrıyı hafifletir hem de yara iyileşmesini destekler. Bir çay kaşığı karbonatla az miktarda ılık su karıştırılarak macun kıvamında hazırlanır ve doğrudan yaranın üzerine sürülür. Bir süre bekletildikten sonra ılık suyla durulanmalıdır.

        TUZ

        Tuzlu suyla gargara yapmak, ağız yaralarının iyileşmesine yardımcı olur ve ağrıyı hafifletir. Yarım bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz eklenerek hazırlanır ve günde birkaç kez, 15-30 saniye süreyle gargara yapılır.

        KARANFİL YAĞI

        Karanfil yağı, güçlü bir ağrı kesici etkiye sahiptir. Aft benzeri ağrılı yaralarda birkaç damla karanfil yağı pamuğa damlatılarak lezyon üzerine uygulanabilir.

        ALOE VERA

        Aloe vera jeli, doğrudan aftın üzerine sürülerek ağrıyı azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır. Ayrıca uçuk ve dudak çatlaklarında da etkilidir.

        MEYAN KÖKÜ

        Doğal iyileştirici özelliği sayesinde ağız yaralarının kısa sürede toparlanmasına yardımcı olur. Meyan kökü çayı veya özütü gargara şeklinde kullanılabilir.

        REKLAM

        HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

        Antimikrobiyal özellikleriyle bilinen Hindistan cevizi yağı, ağız içi enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Susam yağı veya diğer yenilebilir yağlarla karıştırılarak gargara şeklinde kullanılabilir.

        ADAÇAYI

        Mikrop öldürücü etkisiyle bilinen adaçayı, ağız yaralarının tedavisinde etkili doğal bir çözümdür. Demlenmiş adaçayıyla gargara yapmak veya kısa süre ağızda tutmak, hem iltihapları azaltır hem de ağrıyı hafifletir.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

        Doğal yöntemlerle geçmeyen, sık tekrarlayan veya uzun süreli ağız yaraları, altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu durumda bir diş hekimi ya da kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerekir. Erken teşhis, hem ağrının giderilmesini hem de olası sistemik hastalıkların önlenmesini sağlar.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Habertürk Anasayfa