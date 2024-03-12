Karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?

Karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki bazı kesimlerde fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

ANKARA-KIRIKKALE KARAYOLUNDA SON DURUM ANKARA-KIRIKKALE KARAYOLUNDA SON DURUM Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü sürdürülüyor. ÇANAKKALE-İZMİR KARAYOLUNDA SON DURUM Çanakkale-İzmir yolunun 47-49. kilometrelerinde Menemen Belediye Başkanlığı tarafından farklı seviyeli kavşak yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. REKLAM MERSİN-ADANA KARAYOLUNDA SON DURUM Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü devam ediyor. HOPA-BORÇKA-ARTVİN KARAYOLUNDA SON DURUM Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16, Bingöl-Karlıova yolunun 25-28, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor. ISPARTA-ANTALYA KARAYOLUNDA SON DURUM Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Antalya-Isparta geliş istikametindeki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya gidiş istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. ZONGULDAK-DEVREK KARAYOLUNDA SON DURUM Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. ALACA-ZİLE KARAYOLUNDA SON DURUM Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.