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Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü geçiş ücreti alındığına dair iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" ifadeleri yer aldı.