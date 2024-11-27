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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karavanda kadın cinayeti! - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Karavanda kadın cinayeti!

        Bolu'da Selçuk Şahin adlı cani, karavanda birlikte yaşadığı sevgilisi Sevinç Alemdar'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kadını görmek istemesi sonrasında zanlı aynı silahla intihar etti. Saldırganın karavan yakınına bir mezar açtığı da belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:20
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        Karavanda kadın cinayeti!
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde birlikte karavanda yaşadığı sevgilisi Sevinç Alemdar’ı öldürdüğü iddia edilen Selçuk Şahin, olay yerine jandarma ekibi gelince tabancayla yaşamına son verdi. Karavanın yakınında kazılı boş mezar bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Kıbrıscık ilçesi Karacaören ve Alemdar köyleri arasında bulunan Cuma Deresi mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de evli olan Selçuk Şahin ve Sevinç Alemdar, 2,5 yıl önce birlikte karavanda yaşamaya başladı.

        HASTA OLDUĞUNU VE UYUDUĞUNU SÖYLEDİ

        Alemdar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Karavanın olduğu bölgeye giden jandarma ekiplerini, Selçuk Şahin karşıladı. Şahin, jandarma ekibine Alemdar’ın hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi.

        KARAVANA YAKIN MEZAR AÇMIŞ

        Jandarmanın Sevinç Alemdar’ı görmek istediğini söylemesi üzerine bir anda karavana giren Şahin, kendisine ait tabancayla yaşamına son verdi. Ekiplerin karavanda yaptığı incelemede Sevinç Alemdar'ın kanlar içerisinde hareketsiz yattığı görüldü. Bölgede yapılan aramada, karavanın yakınına kazılmış boş mezar bulundu. Selçuk Şahin’in, öldürdüğü Sevinç Alemdar’ı gömmeyi planladığı belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selçuk Şahin’in eşinin Eskişehir’de Sevinç Alemdar’ın ise Bursa’da yaşadığı öğrenildi. Şahin ve Alemdar'ın cenazeleri defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

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