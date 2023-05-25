Tüyleri yoktu ve bakımsızdı... Sahip çıktılar!

Yavruların bakım ve beslenmesinden sorumlu Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknikeri İsmail Ağaç, yavru kartalların 15 gün önce kendilerine getirildiğini söyledi.

AA'nın haberine göre çok küçük ve oldukça bitkin halde olan yavrular, görevliler tarafından Karatay Hayvanat Bahçesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yavruları teslim alan hayvanat bahçesinin veteriner hekimleri, kartal yavrularını özel bakıma aldı.

"ANNELERİ OLMADIĞI İÇİN BESLENEMEMİŞLER, TÜYLERİ YOKTU VE BAKIMSIZLARDI"

İlk geldiklerinde çok küçük olan yavruların oldukça bitkin olduğunu ifade eden Ağaç, şunları kaydetti:

"Yavru kartalları her gün besliyoruz. Kartalları ormanlık alanda bulmuşlar. Bulanlar, yavruların annelerinin yanında olmadığını söylediler. Büyük ihtimal anneleri avcılar tarafından vurulmuş. Yavrularımız geldiklerinde çok halsiz durumdalardı. Anneleri olmadığı için beslenememişler, tüyleri yoktu ve bakımsızlardı. Hayvanat Bahçemizde bakımlarını yaptık, genel beslemelerini yaptık. Onları bir yıl içinde kendilerini toparlayıp yetişkin olduklarında doğal ortamlarına bırakacağız."