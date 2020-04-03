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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 27 Mart'ta koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından karantina altında olan Johnson, sosyal medya hesabı üzerinde bir video paylaşarak mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyon süremi doldurdum. Ama semptomlardan birini taşıyorum, küçük bir semptom; hala ateşim var. Bu yüzden hükümet tavsiyelerine uygun olarak semptomlar tamamen yok olana kadar izolasyonuma devam etmeliyim" diye konuştu.

"GÜNDE YAKLAŞIK 100 BİN TESTE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Karantinadaki evinde ilk görüntülenen Johnson, "Virüsü yenmek için sürekli çalışıyoruz, ay sonuna kadar günde yaklaşık 100 bin test yapmayı hedefliyoruz" diyen Johnson havaların güzelleşmesiyle birlikte herkesi evde kalması konusunda uyardı.

İngiltere Başbakanı "Evde kal, NHS'imizi (Ulusal Sağlık Servisi) koru, hayat kurtar" çağrısında bulundu. Johnson, koronavirüsle savaşmak için çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Gerçekten ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 684 can kaybıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük artış kaydedilirken, vaka sayısı da 4 bin 450 artarak 38 bin 168 oldu.Son 24 saatte 11 bin 767 test yapılırken, toplam test sayısı da 173 bin 874'ye yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.