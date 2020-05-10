Karantinadaki annelere "Anneler Günü" sürprizi

Katar'dan getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük gözlem süreci devam ediyor.Yurt görevlileri, çocuklarından uzakta olan kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara çiçek verdi.Sürpriz karşısında duygulanan anneler, görevlilere teşekkür etti.

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