DHA

Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı´na HES koduyla giriş yapıldığını hatırlatan Bolu Valisi Ahmet Ümit, 78 kişinin karantina altında olması gerekirken piknikte yakalandığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, HES koduyla ilgili olarak 14 günde jandarma ve polis bölgesinde uygulamaların devam ettiğini aktaran Vali Ahmet Ümit, ''18 Ağustos tarihinden bugüne kadar HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken buralarda yakalandı'' dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU'

Karantina tedbirleri dahilinde evde olmaları gerekirken dışarıda olanlara gerekli yaptırmaların uygulanacağının da altını çizen Vali Ümit, ''Yakalananların üçte ikisi il dışından, diğeri ise Bolu'dan. Sorgulamalarımız devam ediyor, mutlaka yakalayacağız. Bunların hepsiyle ilgili de gerekli para cezası kesildi. Yüksek de para cezası var bu ihlallerin. Diğer taraftan adliyeye de suç duyurusunda bulunuldu. Adli makamlar tarafından da yapılması gerekenler yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.

'DÜĞÜNLER TAKİP EDİLİYOR'

Bolu Valisi Ahmet Ümit, toplu etkinlik olarak düğünlerin takip edildiğini de dile getirerek, ''18 Ağustos'tan bugüne kadar düğünler toplam 539 defa denetlenmiş. Düğünleri başından sonuna kadar takip eden ikişer kişilik, özel kıyafetli ekiplerimiz var. Ekipleri tarafından düğünler fiilen takip ediliyor ve gözetleniyor.

Herhangi bir ihlal tespit edildiğinde de bu iki personelimiz emniyet ekiplerini arayarak, bilgi veriyor. Onlarda gelerek gerekli işlemleri yapılıyor. Maske, sosyal mesafe ya da hijyen kurallarında ihlal yapmışlarsa para cezası kesiliyor. Bunlar pozitif vaka ya da izolasyona tabilerse bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunuyor'' diye konuştu.

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